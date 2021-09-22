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وزير السياحة يناقش آخر مستجدات مشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية

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وزير السياحة يناقش آخر مستجدات مشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية وزير السياحة يناقش آخر مستجدات مشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية

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عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الأربعاء، اجتماعا موسعا مع اللجنة الأثرية المعنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، وذلك بحضور الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس قطاع المتاحف ومستشار الوزير للعرض المتحفي ورئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار ومعاون الوزير للعرض المتحفي ومدير عام إدارة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الأعمال النهائية والموقف التنفيذي لمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، بالإضافة إلى تحديد أماكن الزيارة الجاذبة على هذا الطريق وتجهيزها لتكون معرضا للصور النادرة من القرن 19 والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الاثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر.

كما سيتم تزويد هذه الصور ببطاقات تعريفية وعمل كيو آر كود (QR Code) لها لتحويل الزائر على الموقع الالكترونى للوزارة لمزيد من المعلومات عن الصور والمعرض والطريق.

كما سيتم إتاحة طريق المواكب للزيارة عن طريق تمهيد الممشى ورفع كفاءة الطريق وعمال إضاءة ليلية، بالإضافة إلى تزويد الطريق بعدد من اللوحات الإرشادية يتم تصميمها بمواد مقاومة لأشعة الشمس.

المصرى اليوم

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