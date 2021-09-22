تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:14 مساءً
الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
حملة تموينية على المحلات العامة بالقصير للتأكيد على توافر السلع الغذائية
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
برلماني سيناء ستتحول لمنطقة خضراء بعد تجهيز 500 ألف فدان للزراعة
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
تطهير وتعقيم المستشفى القديم والمقاصد السياحية بالقصير
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
رئيس حزب اكتوبر: الرئيس السيسي حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
رسالة شكر من «صحة النواب» إلى وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أورلاندو بايريتس
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
مخرج الفيلم الألباني «أسدان في الطريق إلى البندقية» يكشف تفاصيل العمل وأسباب تأخر العرض بمهرجان الإسكندرية
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
هذه أسئلة الأطفال عن لقاح كورونا
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:04 صباحاً
152
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
بوستر.. شارك في "الفيل الأزرق" و"كوكو شانيل" و "أميرة".. أحمد حافظ يتحدث عن "سحر المونتاج"
cnn arabic
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:08 مساءً
بايدن يتلقى جرعة معززة من لقاح كورونا في أمام الصحفيين البيت الأبيض
cnn arabic
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 09:46 صباحاً
كيف أصبحت فنادق لندن منازل مؤقتة لمئات اللاجئين الأفغان؟
cnn arabic
الاثنين 27 سبتمبر 2021 12:10 مساءً
ملالا يوسف زي: تعليم المرأة يشكل تهديدًا لأيديولوجية طالبان
cnn arabic
الأحد 26 سبتمبر 2021 04:40 مساءً
السابق
أفغانية نجت من تفجير انتحاري وأنشأت تطبيقًا لحماية الآخرين.. هذه قصة سارة وحيدي
التالى
لو زعلان أن الصيف خلص شوف الخريف هيحصل فيه أية.. انخفاض 5 درجات وأمطار بنسبة 60%
Tweets by @3yonNews