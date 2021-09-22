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الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

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الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
بهدف تعزيز التعاون وإرساء قواعد الشراكة الإستراتيجية في المنطقة وتعزيز سيادة الدولة

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

شارك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ بدعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية فرنسا جان إيف لودريان؛ في الاجتماع الوزاري الذي عُقد أمس لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقش الاجتماع متابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عُقد في 28 أغسطس الماضي، بهدف تعزيز التعاون وإرساء قواعد الشراكة الإستراتيجية في المنطقة، والحفاظ على سلامة ووحدة العراق وأراضيه وسيادته الكاملة، وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون على كامل ترابه الوطني، ودعم العملية الدستورية، وتعزيز جهود العراق في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية والرخاء لشعبه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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