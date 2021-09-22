أخبار عاجلة

بوستر.. شارك في "الفيل الأزرق" و"كوكو شانيل" و "أميرة".. أحمد حافظ يتحدث عن "سحر المونتاج" -
اختتام أعمال التمرين التعبوي "استجابة 5" لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت في جدة -
"مكافحة التستر التجاري": الفترة التصحيحية فرصة للمخالفين -
أزمة الغواصات.. "ماكرون" للأوروبيين: تخلوا عن سذاجتكم.. أمريكا لها خيارات مستقلة -
سيئول: بيونغ يانغ أجرت إطلاقا صاروخيا جديدا -
كريم الرحباني : وصول «بيروت 6:07» لترشيحات «إيمي» أقوي دليل أن القضية لن تنسى -
عرض «طقوس العودة» مستمر بدمنهور حتى ٢٩ سبتمبر -
«المكياج» يطيح بالفنانة نسرين أمين من مسرح «الإسكندرية السينمائي» (تفاصيل) -
منتخب مصر للكاراتيه يطير إلى موسكو للمشاركة في بطولة البريميرليج -
عضو الزمالك يعلن اقتراب التجديد مع أشرف بن شرقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة

Print
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة
فرصة للتعرف والحصول على عضويات الأندية

إطلاق أول تطبيق للعبة

أعلنت قولف ، الثلاثاء، إطلاق أول تطبيق إلكتروني من نوعه في المملكة، إذ يمنح مستخدميه فرصة التعرف على القولف وتجربتها، والحصول على عضويات الأندية وإدارة الحجوزات والوصول إلى المنشآت المخصصة لممارسة هذه الرياضة، إلى جوار موقع إلكتروني يوفر ذات الخدمات.

يأتي إطلاق التطبيق والموقع الجديدين ليكملا مشوار قولف السعودية الرامي إلى زيادة أعداد ممارسي هذه الرياضة، ومنح الجماهير أفضل الفرص للاستفادة من المنشآت الرياضية والكوادر التدريبية في البلاد والقادرة على دفعهم نحو تبني هذه الرياضة وممارستها.

وتعليقاً على الخطوة الجديدة، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية ماجد السرور: "تحتفل اليوم عائلة قولف السعودية بتدشين أول تطبيق يعمل على الهواتف الذكية، وكذلك موقع إلكتروني على مستوى المملكة متخصّص في تدريب وتعلم رياضة القولف، وكذلك إدارة الحجوزات والعضويات في الملاعب التي تشرف على إدارتها قولف السعودية، وسيتم يتم الإطلاق الرسمي للموقع بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بإذن الله".

وتابع السرور: "نثمّن الاهتمام الكبير الذي لقيته رياضة القولف بالسعودية من لدن قيادتنا الرشيدة، وما وجدناه من دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما هو الحال مع الرياضات الأخرى التي ارتقت -بفضل الله- ثم بفضل الفكر المتميز الذي يحمله ولي العهد، والدعم الكبير الذي قدّمه، لتكون رؤية 2030 أمثل طريق نرتقي به إلى جودة الحياة التي نريدها والرقي الرياضي الذي ننشده".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"السعودية للكهرباء" تنفّذ فرضية السيطرة على الانسكابات البحرية جنوب جدة

"السعودية للكهرباء" تنفّذ فرضية السيطرة على الانسكابات البحرية جنوب جدة

أمطار غزيرة وعاصفة في 4 مسارات.. هنا جديد "المدارية" ونصيب السعودية

أمطار غزيرة وعاصفة في 4 مسارات.. هنا جديد "المدارية" ونصيب السعودية

مخاوف إسبانية.. هل تسعى السعودية لاستضافة "السياحة العالمية"؟ تقارير تجيب

مخاوف إسبانية.. هل تسعى السعودية لاستضافة "السياحة العالمية"؟ تقارير تجيب