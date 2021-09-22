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الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة

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الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة
قال: الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 9 مساءً

الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة ومحافظة العيص يبدأ الساعة الـ 1 ظهراً ويستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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