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أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

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أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

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أكد محمد أبوالدهب نجم الأهلي السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، يتحمل مسؤولية الهزيمة أمام طلائع الجيش وخسارة لقب كأس السوبر المصري.

وقال أبوالدهب في تصريحاته لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر المصري، وعبدالحميد بسيوني تفوق عليه بأقل إمكانيات لديه على الرغم من رحيل 9 عناصر عن صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف: «كأس السوبر وضع عبدالحميد بسيونى على خريطة المدربين الأكفاء، وأدار المباراة بنجاح، بسيونى غير جلده بينما موسيمانى لم يغير تفكيره».

المصرى اليوم

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