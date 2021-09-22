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لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

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لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

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أكد محمد أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، أن هناك خلل داخل الفريق الكروي الأول للفريق الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقال أبوالدهب في تصريحاته لبرنامج «البريمو:» هناك العديد من لاعبي الأهلي مستواهم بعيدا للغاية، ويجب عدم مشاركتهم خلال الفترة المقبلة، وهناك خلل داخل الفريق ومحمود الخطيب يعلم ذلك الأمر.

وأضاف: «جميع الفرق التي ستلاعب الأهلى في الفترة المقبلة ستلعب بنفس خطة طلائع الجيش لتضييق الخناق على موسيماني، ومحمد شريف لم يظهر بمستواه المعهود لذلك كان يجب عدم تسديده في ركلات الترجيح».

المصرى اليوم

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