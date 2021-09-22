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مستشار : ما فعله لبيب في ملف النقاز إهمال وربنا نصر مرتضى عليه

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مستشار الزمالك : ما فعله لبيب في ملف النقاز إهمال وربنا نصر مرتضى عليه مستشار : ما فعله لبيب في ملف النقاز إهمال وربنا نصر مرتضى عليه

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طالب محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسرعة التدخل واستخدام سلطاته التى يخولها له القانون لانقاذ نادي الزمالك، وإعادة المجلس الشرعي قبل فوات الأوان.

وقال العسال في تصريحات تليفزيونية: اختيارات وزير الرياضة لأعضاء لجان الزمالك الحالية والسابقة اثبتت أنهم اختيارات فاشلة بعدما ورطوا النادي في كوارث إدارية.

وأكد العسال أن ما فعله حسين لبيب رئيس لجنة الزمالك المؤقتة في قضية حمدي النقاز، إهمال جسيم ورعونة، مؤكدا أن كل تصريحات لبيب ولجنته لا تحمل حُسن النية إطلاقا.

وكانت المحكمة الرياضية «كاس« قد أعلنت قبول طعن الزمالك بـ إلغاء قرار الفيفا بتغريم النادي مليون و300 ألف دولار لصالح لاعب الفريق حمدي النقاز والزمت اللاعب بتحمُّل كافة المصاريف.

وأضاف العسال: مرتضى منصور هو الرئيس الشرعي لنادي الزمالك وقرار استبعاده من وزير الرياضة لم ينفي عنه صفته كرئيس للنادي وأنما جمد مجلس الإدارة فقط ولم يمنع رئيس النادي من ممارسة عمله، قائلا: «ربنا كبير ولا يرضى بالظلم لذلك نصر مرتضى ومجلسه فيديوية النقاز وحسام أشرف.

المصرى اليوم

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