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العسال لحسين لبيب: كفاية حرب علي مرتضي منصور وركز مع النادي شوية

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العسال لحسين لبيب: كفاية حرب علي مرتضي منصور وركز مع النادي شوية العسال لحسين لبيب: كفاية حرب علي مرتضي منصور وركز مع النادي شوية

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انتقد المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي حالة التخبط والعشوائية في القرارات التى تتخذها اللجنة المؤقتة التى تدير النادي برئاسة حسين لبيب.

وقال العسال في تصريحات تليفزيونية: للاسف حسين لبيب ولجنته واللجنة السابقة اهتمت بمرتضي منصور ومحاولة تشوية صورته اكثرمن اهتمامها بنادي الزمالك وفرقه الرياضية والصفقات الجديدة.

ووجه العسال لرسالة للجنة الزمالك قائلا: «لصالح من كل هذه الحرب ضد مرتضي منصور ومحاولاتكم لتشويه صورته ليل نهار وفي النهايةيتم كشف الاكاذيب والخدع التى تحاولون تصديرها للجمهور«.

واعتبر العسال أن انتصار مرتضي منصور في قضية النقاز أفضل دليل علي فشل هذه اللجنة، والتى انصحها بالتركيز مع النادي وعدم الانشغال بمرتضي ليل نهار، لأن ذلك لن يسفر عن شيء خصوصا بعدما اكتشفت الجماهير الحقيقة.

كانت المحكمة الرياضية «كاس« أعلنت قبول طعن الزمالك بـ إلغاء قرار الفيفا بتغريم النادي مليون و300 ألف دولار لصالح لاعب لفريق حمدي النقاز، والزمت اللاعب بتحمُّل كافة المصاريف.

المصرى اليوم

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