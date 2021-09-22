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محافظ القاهرة يتابع تنفيذ الموجة الـ 18 للإزالات بالأحياء (صور)

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محافظ القاهرة يتابع تنفيذ الموجة الـ 18 للإزالات بالأحياء (صور) محافظ القاهرة يتابع تنفيذ الموجة الـ 18 للإزالات بالأحياء (صور)

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تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نشاط عدة احياء بالعاصمة والتي تستهدف لازالة كافة صور البناء المخالف والتعديات على اراضي الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.

في اطار انطلاق الموجة الـ 18 لازالة التعديات على أراضي الدولة والتصدي لمخالفات البناء.

شهد حى الشرابية إيقاف الأعمال المخالفة في بلوك ٧ج مساكن شرق السكه الحديد، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهد حي حلوان ايقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالعنوان الكائن حارة الصباح متفرع من شارع الداير الشرقي أمام مكتب البريد بمنطقة حلوان البلد، تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

كما شهد حى الزاوية الحمراء إيقاف أعمال تحويل من سكني إلى تجاري بالبلوك رقم ٧٢ بمساكن الزاوية القديمة، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق

وقد شدد المحافظ على السادة النواب والسادة رؤساء الأحياء تكثيف الحملات التي تستهدف اعلاء كلمة القانون وازالة مخالفات البناء بكل حزم نفاذا لتوجيهات القيادة السياسية.

المصرى اليوم

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