محمد الخولي: علي ماهر حرض أحمد رفعت ضد المصري

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تحدث محمد الخولي نائب رئيس النادى المصرى ، أن أزمة أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي.

وكان أحمد رفعت، غادر معسكر المصري في بورسعيد، وجمع متعلقاته، لاعتراضه على عدم تعديل عقده مع النادي.

وقال محمد الخولي في تصريحات تلفزيونية إن أزمة أحمد رفعت، سببها تلقى اللاعب عرضا من نادى فيوتشر، واللاعب يرغب في الرحيل لأن المقابل المادى أكبر مما يحصل عليه في المصرى».

وأضاف: «ألوم على المدير الفنى لفيوتشر على ماهر بسبب تحريضه للاعب على التمرد على المصرى ونفس الأمر لعبدالظاهر السقا مدير الكرة بفيوتشر، لافتا إلى انه كان يتمنى أن يحافظ على ماهر على علاقته بالمصرى وجماهيره».

وأكد محمد الخولي أن المصرى يرفض التفريط في احمد رفعت، ويتمسك ببقائه في الفريق الموسم المقبل.