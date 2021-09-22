«زى النهارده» اندلاع حرب الخليج الأولى 22 سبتمبر ١٩٨٠

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للخلافات العراقية الإيرانية تاريخ طويل وموغل في القدم يمتد لقرون من الزمان منذ محاولات الهيمنة على المنطقة ببلاد ما بين النهرين وبلاد فارس، وكان أحد هذه النزاعات حرب الخليج الأولى أو«الحرب الإيرانية العراقية» التي اندلعت «زى النهارده» في 22 سبتمبر ١٩٨٠ واستمرت على مدى 8 أعوام، وكانت من أطول الحروب التقليدية في القرن العشرين وأدت إلى مقتل ما يقارب المليون شخص، فضلاً عن الخسائر المالية التي قدرت بحوالى 1.19 تريليون دولار. غيرت هذه الحرب المعادلات السياسية لمنطقة الشرق الأوسط، وكان لنتائجها عظيم الأثر في العوامل التي أدت لحرب الخليج الثانية في ١٩٩١ وكانت العلاقات الدبلوماسية العراقية الإيرانية قد بدأت في التدهور بدءا من عام ١٩٨٠ بعد صراعات حدودية وعلى إثر قيام صدام حسين في ١٧سبتمبر ١٩٨٠ بالتحلل من اتفاقية الجزائر عام ١٩٧٥ والتى وقعها حينما كان نائبًا للرئيس العراقى آنذاك مع شاه إيران،وهى الاتفاقية التي قضت بالتنازل عن نصف شط العرب لإيران وادعى صدام قيام إيران بقصف مناطق حدودية فقام بقصف العمق الإيرانى بادئًا هذه الحرب الطويلة التي قامت أمريكا بدعمها لمواجهة المد الثورى الإسلامى الإيرانى، فضلاً عن بقاء الحال على ما هو عليه. عاد العراق ليعلن التزامه بالعودة لاتفاقية عام ١٩٧٥، معترفًا بحق إيران في شط العرب في ٩ ديسمبر عام ١٩٩١ أي بعد انتهاء الحرب بـ3 سنوات.