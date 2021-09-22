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تحدث سلفادوري محامي نادي الزمالك في قضية التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عن القضية التي كان رفعها اللاعب ضد الأبيض، بسبب مستحقاته التي لم يحصل عليها خلال فترته الأولى.

وقال محامي الزمالك في تصريحات تلفزيونية: «نادي الزمالك حقق نصر تاريخي في قضية حمدي النقاز، وأن الأبيض نجح في كسب تلك القضية».

وأشار إلى إن تعاقد الفريق الأبيض مع اللاعب ليس له علاقة بفوز النادي بالقضية، مضيفا: «نجحنا في الفوز بالقضية الخاصة بحمدي النقاز، وعلينا عدم الربط بين عودة اللاعب للنادي وتلك القضية التي رفعها النقاز».