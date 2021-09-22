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تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية التموين من ضبط مصنع للبسكويت بطريق مصر أسيوط نطاق مركز أبوالنمرس يقوم بإعادة تدوير البسكويت الكسر الغير صالح للبيع واضافته للعجين الجديد، مما يعد مخالفا للمواصفات المصرية القياسية لانتاج البسكويت السادة، وكذلك مخالفة القرار ٢٨١ لسنه ٩٤ والقرار ١٠ لسنه ٦٦ ويندرج تحت بند الغش والتدليس.

تم التحفظ على عدد ٥٠ كرتونة بسكويت بكل كرتونة 12علبة وبكل علبة ١٢ باكو، وكذلك كمية وقدرها 300 كجم بسكويت كسر معد لإعادة التدوير تم التحفظ عليها بالمصنع بعد عمل الاقرار اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.