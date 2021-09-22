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الجيزة: التحفظ علي 300 كيلو جرام بسكويت غير صالح للاستخدام بأحد المصانع ()

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الجيزة: التحفظ علي 300 كيلو جرام بسكويت غير صالح للاستخدام بأحد المصانع (فيديو) الجيزة: التحفظ علي 300 كيلو جرام بسكويت غير صالح للاستخدام بأحد المصانع ()

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تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية من ضبط مصنع للبسكويت بطريق أسيوط نطاق مركز أبوالنمرس يقوم بإعادة تدوير البسكويت الكسر الغير صالح للبيع واضافته للعجين الجديد، مما يعد مخالفا للمواصفات المصرية القياسية لانتاج البسكويت السادة، وكذلك مخالفة القرار ٢٨١ لسنه ٩٤ والقرار ١٠ لسنه ٦٦ ويندرج تحت بند الغش والتدليس.

تم التحفظ على عدد ٥٠ كرتونة بسكويت بكل كرتونة 12علبة وبكل علبة ١٢ باكو، وكذلك كمية وقدرها 300 كجم بسكويت كسر معد لإعادة التدوير تم التحفظ عليها بالمصنع بعد عمل الاقرار اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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