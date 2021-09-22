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ممثلة شهيرة تتعرض للاحتراق أثناء احتفالها بعيد ميلادها (تفاصيل)

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ممثلة شهيرة تتعرض للاحتراق أثناء احتفالها بعيد ميلادها (تفاصيل) ممثلة شهيرة تتعرض للاحتراق أثناء احتفالها بعيد ميلادها (تفاصيل)

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تعرضت الممثلة الأمريكية ونجمة تليفزيون الواقع نيكول ريتشي إلى موقف صعب كاد أن يدمر وجهها خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ40.. فأثناء قيامها بإطفاء شموع كعكعة عيد الميلاد اشتبكت النيران في شعر «نيكول» لتصيب أطرافه خلال اقترابها من الشموع وتحترق إلا أن أصدقاءها الذين كانوا بصحبتها تدخلوا على الفور لمساعدتها في إطفاء النيران التي اشتبكت في أطراف شعرها القصير.

نيكول ريتشي

ونشرت نيكول ريتشي الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام خلال احتفالها بعيد ميلادها وعلقت مازحة «إنها الأربعين» مع وضع إيموشن للنيران.

يذكر أن نيكول ريتشي مصممة أزياء أميركية، ومؤلفة، وممثلة وشخصية تلفزيونية قدمت مع باريس هيلتون برنامج واقعي شهير قبل سنوات ..وهي ابنة بالتبني للمطرب الشهير ليونيل ريتشي.

وفي السنوات الأخيرة ركزت جهدها على العمل الخيري والقضايا البيئية منذ ان أنشأت في نوفمبر 2007، وزوجها جويل مادن مؤسسة خاصة بالطفولة.

https://www.instagram.com/p/CUGoiAQJe-5/?utm_medium=copy_link

المصرى اليوم

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