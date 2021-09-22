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إبراهيم سعيد: شريف لعب أسوأ مبارياته مع الأهلي .. وكهربا أفضل من طاهر

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إبراهيم سعيد: شريف لعب أسوأ مبارياته مع الأهلي .. وكهربا أفضل من طاهر إبراهيم سعيد: شريف لعب أسوأ مبارياته مع الأهلي .. وكهربا أفضل من طاهر

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أكد إبراهيم سعيد نجم منتخب السابق، أن هناك عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كانوا بعدين تمامًا عن مستواهم الفني في مباراة طلائع الجيش.

وتوج فريق طلائع الجيش ببطولة كأس السوبر المحلي، على حساب النادي الأهلي، بعد تغلبه عليه بنتيجة 3 -2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«محمد شريف، قدم أسوأ مباراة له مع الأهلي أمام طلائع الجيش، حيث كان اللاعب بعيدًا تماما عن مستواه الفني».

وأضاف :«طاهر محمد طاهر، لم يقدم أي شئ مع الأهلي منذ انضمامه للفريق الأحمر في الصيف الماضي قادمًا من المقاولون العرب»، مضيفًا:«طاهر، لم يفعل أي شئ مع الأهلي، سوى إحراز هدف في مرمى صن داونز».

وتابع : «كان يجب على موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، أن يدفع بكهربا، امام طلائع الجيش»، مؤكدًا :«كهربا في أسوأ حالاته الفنية أفضل من طاهر».

المصرى اليوم

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