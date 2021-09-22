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أكد ابراهيم عبدالله عضو اللجنة السابقة لإدارة الزمالك، أنه يرفض تصريحات حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، بشأن التبرع من جانب الجماهير لمساعدة النادى في ازمته المادية.

وقال إبراهيم عبدالله، في تصريحات تلفزيونية، إنه سبق ورفض عرض قميص فرجانى ساسى للبيع موضحا أن قيمة الزمالك اكبر من ذلك.

وعن تشكيل رابطة الأندية قال :«تشكيل الرابطة في مصر تم بشكل خاطئ ولا يوجد دور لها بعكس الحال في روابط الأندية المحترفة في أوروبا».

وأشار :«النادى الأهلى هو من قلد الزمالك باعلانه تشكيل شركة كرة القدم، متسائلا: أين شركة الاهلى لكرة القدم، مشددا على أن الأهلى أعلن عن شركة وهمية ليس لها أساس لمجرد تقليد الزمالك».