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خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد خسارة السوبر

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خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد خسارة السوبر خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد خسارة السوبر

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استفز الإعلامي خالد الغندور، نجم السابق، جماهير النادي الأهلي وذلك عقب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام طلائع الجيش.

وتوج فريق طلائع الجيش ببطولة كأس السوبر المحلي لموسم 2020/2019، على حساب النادي الأهلي، بعد تغلبه عليه بنتيجة 3 -2 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعد هذه هي البطولة المحلية الثانية التي يخسرها الاهلي هذا الموسم، وذلك بعد خسارته مسابقة الدوري الممتاز، والتي توج بها نادي الزمالك للمرة ال13 في تاريخه.

ونشر خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة البوستر الدعائي لفيلم اسماعيل ياسين في الجيش معلقًا :«من الافلام الكوميديا الجميلة واحب اتفرج عليها واضحك من قلبي»

المصرى اليوم

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