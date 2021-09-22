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إبراهيم عبدالله: لم أوافق على عودة النقاز للزمالك وموقف كارتيرون مختلف

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إبراهيم عبدالله: لم أوافق على عودة النقاز للزمالك وموقف كارتيرون مختلف إبراهيم عبدالله: لم أوافق على عودة النقاز للزمالك وموقف كارتيرون مختلف

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رفض إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادي فكرة التعاقد مرة أخرى مع التونسي حمدى النقاز لاعب فريق الترجى التونسي عقب رحيله عن القلعة البيضاء بطريقة غير لائقه والهروب في توقيت مهم.

ووأوضح ابراهيم عبدالله خلال تصريحات تلفزيونية، أن موقف المدرب الفرنسي كارتيرون يختلف عن التونسي حمدى النقاز بسبب وجود شرط جزائي في عقد المدرب قام بتسديد قيمته ثم رحل.

وأشار إبراهيم عبدالله، أن هناك بعض القضايا في نادى الزمالك لابد من الطعن عليها مسبقا وجميع الأحكام التي تتواجد على القلعة البيضاء ليست نهائية لذلك المجلس السابق قام الحديث مع المستشار القانونى نصر عزام وتم الاتفاق مع محامى ايطالى لتولى الأمر.

المصرى اليوم

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