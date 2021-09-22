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قال نصر عزام محامي نادي الزمالك، إن النادي تقدم بشكوى ضد حمدي النقاز بعد رحيله عن الفريق، في نفس الوقت الذي اشتكى فيه اللاعب، موضحًا أن وقتها «فيفا» رفض شكوى الزمالك مقابل قبول شكوى النقاز وأحقيته في الحصول على كامل عقده.

وأضاف عزام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن نادي الزمالك اشتكى اللاعب للمرة الثانية لطلب تعويض على الرغم من وجود بعض النقط التي كانت في صالح اللاعب، مشيرًا إلى أن النادي عمل على الملف للوصول لما هو في صالحه.

واستكمل تصريحاته، أنه عندما حدثت تسوية مع اللاعب عقب الاتفاق على عودته إلى النادي، ليوقع النقاز على تنازل عن الحكم، وهو ما يعني أن الزمالك لم يصدر ضده قرار بأي عقوبة، إلا أنه لم يتم قبول شكوى النادي بالحصول على تعويض.

واختتم تصريحاته «التسوية التي حدثت بين الزمالك وحمدي النقاز لضمان عدم حصول اللاعب على أي مقابل مادي وتأمين موقف النادي وهو ما حدث بالفعل.. والزمالك بالفعل ممنوع من القيد لفترتين لوجود أخطاء في التعاقدات لذلك يسعى النادي من خلال الاستئناف لرفع العقوبة أو تخفيفها لفترة واحدة على الأقل».