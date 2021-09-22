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ميدو جابر: مباراة السوبر الأهم في حياتي

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ميدو جابر: مباراة السوبر الأهم في حياتي ميدو جابر: مباراة السوبر الأهم في حياتي

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أكد ميدو جابر جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه تحامل على نفسه للمشاركة في مباراة الأهلي رغم الاصابة التي يعاني منها.

وتوج فريق طلائع الجيش ببطولة كأس السوبر المحلي، على حساب النادي الأهلي، بعد تغلبه عليه بنتيجة 3 -2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال ميدو جابر في تصريحات تلفزيونية: «كنت متمسكا بالمشاركة أمام الأهلي لأنني اعتبر هذه هي هم مباراة في حياتي وربما لا تتكرر هذه الفرصة».

وأضاف: «الفوز اليوم يعتبر تكريم للاعبى الفريق الذي قدموا مجهودا كبيرا طوال السنوات الماضى، لافتا إلى ان الاهلى كان مضغوطًا في المباراة لتعويض خسارة الدورى وهو ما نجح لاعبو الطلائع في استغلاله».

وتابع أن وصول الفريقان للوقت الاضافى صعب المهمة عليهما بسبب عدم اكتمال اللياقة البدنية للاعبين مع انطلاق الموسم، رافضًا الحديث عن سهولة المباراة بسبب مستوى الاهلى .

المصرى اليوم

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