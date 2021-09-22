أخبار عاجلة

بوستر.. شارك في "الفيل الأزرق" و"كوكو شانيل" و "أميرة".. أحمد حافظ يتحدث عن "سحر المونتاج" -
اختتام أعمال التمرين التعبوي "استجابة 5" لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت في جدة -
"مكافحة التستر التجاري": الفترة التصحيحية فرصة للمخالفين -
أزمة الغواصات.. "ماكرون" للأوروبيين: تخلوا عن سذاجتكم.. أمريكا لها خيارات مستقلة -
سيئول: بيونغ يانغ أجرت إطلاقا صاروخيا جديدا -
كريم الرحباني : وصول «بيروت 6:07» لترشيحات «إيمي» أقوي دليل أن القضية لن تنسى -
عرض «طقوس العودة» مستمر بدمنهور حتى ٢٩ سبتمبر -
«المكياج» يطيح بالفنانة نسرين أمين من مسرح «الإسكندرية السينمائي» (تفاصيل) -
منتخب مصر للكاراتيه يطير إلى موسكو للمشاركة في بطولة البريميرليج -
عضو الزمالك يعلن اقتراب التجديد مع أشرف بن شرقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إبراهيم سعيد: مشكلة في الإدارة .. والجميع ينظرون لمصلحتهم فقط

Print
إبراهيم سعيد: مشكلة الزمالك في الإدارة .. والجميع ينظرون لمصلحتهم فقط إبراهيم سعيد: مشكلة في الإدارة .. والجميع ينظرون لمصلحتهم فقط

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب السابق، أن مشكلة ، طوال تاريخه تكمن في الإدارة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«مشكلة الزمالك طوال تاريخه تكمن في الإدارة، وكثرة تغيير الإدارات»

وأضاف: «هناك حرب داخلية تحدث في الزمالك، الكل يهمه الكرسي»، مضيفًا :«الزمالك يحتاج إلى استقرار لأن تغيير مجلس الإدارة بصفة مستمرة يؤثر بالسلب على الفريق».

وتابع: «الفرق بين الأهلي والزمالك، أن الكل في الأهلي، يجري لمصلحة النادي أولاً ثم لمصلحته، بينما في النادي الأبيض البعض ينظر لمصلحته أولاً ثم لمصلحة الزمالك بعد ذلك».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منتخب مصر للكاراتيه يطير إلى موسكو للمشاركة في بطولة البريميرليج

منتخب مصر للكاراتيه يطير إلى موسكو للمشاركة في بطولة البريميرليج

عضو الزمالك يعلن اقتراب التجديد مع أشرف بن شرقي

عضو الزمالك يعلن اقتراب التجديد مع أشرف بن شرقي

«أهلي ٢٠٠٥» يواجه مصر المقاصة وديًا اليوم

«أهلي ٢٠٠٥» يواجه مصر المقاصة وديًا اليوم

نائب: الاقتصاد المصري قادر مواجهة الصدمات ونحتاج لحوافز تشجيعية للاستثمار

نائب: الاقتصاد المصري قادر مواجهة الصدمات ونحتاج لحوافز تشجيعية للاستثمار