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يرى إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مشكلة الزمالك، طوال تاريخه تكمن في الإدارة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«مشكلة الزمالك طوال تاريخه تكمن في الإدارة، وكثرة تغيير الإدارات»

وأضاف: «هناك حرب داخلية تحدث في الزمالك، الكل يهمه الكرسي»، مضيفًا :«الزمالك يحتاج إلى استقرار لأن تغيير مجلس الإدارة بصفة مستمرة يؤثر بالسلب على الفريق».

وتابع: «الفرق بين الأهلي والزمالك، أن الكل في الأهلي، يجري لمصلحة النادي أولاً ثم لمصلحته، بينما في النادي الأبيض البعض ينظر لمصلحته أولاً ثم لمصلحة الزمالك بعد ذلك».