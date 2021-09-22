مصرع وإصابة 13 عامل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة - جمصة

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لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل نقل، اليوم الأربعاء، كان يستقلها عمال على طريق المنصورة جمصة بمحافظة الدقهلية، بسبب التخطى الخاطئ واختلال عجلة القيادة بيد سائقها.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة- جمصة الدولي، بالقرب من منطقة الكسارة، ووجود متوفى ومصابين.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل 13 عاملًا، قادمة من مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، على طريق المنصورة- جمصة نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، أثناء السير بسرعة جنونية والتخطى الخاطئ للسيارات على الطريق مما أدى إلى انقلابها.

وبالفحص تبين مصرع سائق السيارة، ويدعى «عبدالهادي. م. ر» وإصابة 12 آخرين بإصابات مختلفة، وجميعهم يقيمون بقرية الغنيمية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جمصة المركزي، وتحويل 5 منهم لمستشفى بلقاس لخطورة حالتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.