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"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: سُحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

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"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: سُحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية "الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: سُحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثالثة فجرًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في حائل ومكة المكرمة وجازان وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السلمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة استمرار رياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة البرك ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أحد المسارحة وجازان وصامطة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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