مهند لاشين: الحصول على بطولة خارج الأهلى والزمالك أمر مميز

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أكد مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، أن اللاعبين كانوا يصبوا تركيزهم خلال الفترة الأخيرة على مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وقال مهند في تصريحاته لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «تفاجئنا بموعد مباراة السوبر والحصول على بطولة خارج الأهلى والزمالك أمر مميز، وهناك العديد من اللاعبين رحلوا عن طلائع الجيش خلال الفترة الأخيرة قبل السوبر».

وأضاف: «محمد بسام من أفضل حراس المرمي في مصر، وكنا نثق فيه للغاية عند وصولنا إلى ركلات الترجيح، والجميع كان يضع الأهلى رقم 1 للحصول على البطولة وهذا كان دافع لدينا».