إبراهيم سعيد: طاهر وياسر إبراهيم لا يستحقان الاستمرار مع الأهلي

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قال إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إن خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة السوبر المصري، ستسبب في غربلة في الفريق الأحمر.

وتوج فريق طلائع الجيش ببطولة كأس السوبر المحلي، على حساب النادي الأهلي، بعد تغلبه عليه بنتيجة 3 -2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«مباراة طلائع الجيش، سوف تسبب في غربلة في تشكيل الأهلي، قد تشهد المباريات المقبلة استبعاد بعض اللاعبين الأساسيين من تشكيل الفريق».

وأضاف: «هناك لاعبين قد يرحلوا عن صفوف الأهلي في يناير المقبل، على رأسهم طاهر محمد طاهر، الذي لم يقدم أي شئ للفريق الأحمر»، مضيفًا:«طاهر، عايش على هدفه في ضم داونز».

وتابع :«طاهر، مش امكانيات لاعب النادي الأهلي»، مضيفا: «ياسر إبراهيم، أيضا لا يستحق أن يكون مدافع الأهلي».