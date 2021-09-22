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«غير مسؤولة عن أفعاله أو تعاملاته» .. الكنيسة الأرثوذكسية تحذر من شخص ينتحل صفة راهب

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«غير مسؤولة عن أفعاله أو تعاملاته» .. الكنيسة الأرثوذكسية تحذر من شخص ينتحل صفة راهب «غير مسؤولة عن أفعاله أو تعاملاته» .. الكنيسة الأرثوذكسية تحذر من شخص ينتحل صفة راهب

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حذر الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر اللجنة المجمعية للرهبنة والأديرة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من شخص ينتحل صفة راهب باسم «الراهب أنسطاسي الأنبا مكاريوس»، ويتواصل مع كثيرين من الكهنة والأقباط بهذه الصفة المزيفة.

وقال الأنبا دانيال في بيان له «نود أن نشير إلى أن هذا الشخص يدعى مينا سمير حبيب عطا الله، مشيرا إلى أنه وقد سبق وجاء إلى منطقة القديس مكاريوس السكندري في وادي الريان، طلبًا للانضمام، وحمل اسم «الأخ أنسطاسي» كطالب رهبنة، وإذ وجد نيافة الأنبا أبراَم مطران الفيوم والمسؤول عن المنطقة، أن حياة الرهبنة لا تناسبه تم استبعاده ورفض طلبه».

وتابع البيان: وإذ نما إلى علمنا أنه ينتحل الصفة والاسم المشار إليهما سالفًا، وبعد أن تأكدنا أنه لم يترهب في أي دير آخر، وجب علينا تحذير الجميع من التعامل معه على أساس هذه الصفة، والتأكيد على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غير مسؤولة عن أي نتائج قانونية أو مجتمعية لأفعاله أو تعاملاته.

ودعا البيان هذا الإنسان إلى العودة عن طرقه الخاطئة وتقديم توبة أمام الله والكنيسة حرصًا على أبديته.

المصرى اليوم

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