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لدعمه العملية التعليمية .. البابا تواضروس يتسلم درع وزارة التربية والتعليم

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لدعمه العملية التعليمية .. البابا تواضروس يتسلم درع وزارة التربية والتعليم لدعمه العملية التعليمية .. البابا تواضروس يتسلم درع وزارة التربية والتعليم

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الثلاثاء، الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وزميل كلية الدفاع الوطني، ورئيس اللجنة التنفيذية للحريات الدينية.

أعرب قداسة البابا عن تقديره للجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير التعليم والارتقاء بكافة أطراف العملية التعليمية.
دار خلال اللقاء حديث حول الأنشطة المشتركة بين الوزارة والكنيسة وكذلك مناقشة ما تم حتى الآن في مشروع تدريب ١٠٠٠ مدرس تربية دينية مسيحية، الذي تقوم به الوزارة بالاشتراك مع الكنيسة القبطية، ضمن مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي، حيث تم عقد 9 ملتقيات تدربية لمدرسي التربية الدينية المسيحية بإجمالي ١٢٦٢ مدرس.

وفي نهاية اللقاء قدم قداسته للدكتورة راندا أيقونة زيارة العائلة المقدسة وقامت بدورها بإهداء قداسته درع الوزارة تقديرًا لدوره الفعال في دعم العملية التعليمية ورعايته لحقيبة الحريات الدينية.

حضر اللقاء الدكتور عبدالله حنا خبير مادة التربية الدينية المسيحية بالوزارة والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب بالمركز الإعلامي والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.

لدعمه العملية التعليمية.. البابا تواضروس يتسلم درع وزارة التربية والتعليم
لدعمه العملية التعليمية.. البابا تواضروس يتسلم درع وزارة التربية والتعليم

المصرى اليوم

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