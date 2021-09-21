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"صحة حائل" تنفذ 5177 جولة تفتيشية لرصد تطبيق الإجراءات الاحترازية

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استقبلت 27 بلاغاً للأمن الغذائي و10 لتسمم كيميائي و5 بلاغات مهنية

نفّذت صحة حائل ممثلة في إدارة الصحة العامة 5177 جولة تفتيشية خلال شهر أغسطس من هذا العام 2021، لرصد السلوك والتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار (كوفيد- 19).

وتفصيلاً، قامت إدارة الصحة العامة بتنفيذ 62 جولة لمكافحة العدوى، و28 جوالة على منافذ البيع، و34 جولة للحماية من الإشعاع، كما نفذت 16 جولة لمكافحة التدخين، وشاركت الصحة العامة بـ 58 جولة ضمن اللجنة الأمنية بالمنطقة.


واستقبلت الصحة العامة 27 بلاغاً للأمن الغذائي، و10 بلاغات تسمم كيميائي، و5 بلاغات مهنية، ونفذت 37 دورة تدريبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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