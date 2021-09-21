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برعاية "الفيصل" ولمدة 3 أيام.. غداً انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز

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برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية تنطلق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز، غداً الأربعاء، بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية وتستمر البطولة لمدة ثلاثة أيام في مركز المرتجز للفروسية بملهم.

وستشهد البطولة إقامة ستة أشواط بواقع شوطين لكل يوم بمشاركة أكثر من 170 فارساً وفارسة، وبلغ عدد الجياد المسجلة في البطولة أكثر من 210 جواداً من مختلف مناطق المملكة، وبمشاركة نخبة من الفرسان السعوديين وعدد كبير من الأسماء الشابة في البطولة، وسيكون بمقدور الفرسان تحت سن 18 المشاركة في البطولة.

وتتميز بطولة كأس اليوم الوطني بأنها الأولى من نوعها التي يسمح بها بالمشاركة " المفتوحة " في الأشواط 6 على مدار البطولة دون قيود.

وتعتبر بطولة كأس اليوم الوطني تدشيناً لموسم الفروسية الذي ستقام فيه 69 بطولة على مدار 7 أشهر لغاية إبريل 2022 القادم.

وشهد مركز المرتجز بملهم إجراء الفحوصات الطبية للجياد المسجلة في بطولة كأس اليوم الوطني قبل اعتماد مشاركتها.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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