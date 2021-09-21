السوبر المصري .. إلى ركلات الترجيح

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انتهى الشوط الثاني الإضافي من مباراة كأس السوبر المصري والتي تجمع بين الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، وسط غياب للحلول الهجومية، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وسيطر المارد الأحمر على الكرة في معظم أوقات المباراة وسط تراجع وزيادة عددية دفاعية رفاق المدرب عبدالحميد بسيوني.

وتمثلت حلول الأهلي في اختراقات الجهة اليسرى بسرعات طاهر محمد طاهر وتقدم التونسي على معلول، إلى جانب تمريرات محمد مجدي أفشة وعرضيات حسين الشحات.

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وشهدت الفترة الأولى العديد من التدخلات القوية التي كان أبرزها ضد محمد مجدي أفشة وعمرو السولية بالإضافة إلى التدخل الذي قام به محمد الشناوي بالخطأ ضد زميله أيمن أشرف، وأضاع محمد شريف انفرادًا تامًّا بالمرمى في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني قام المدربان بالعديد من التغييرات وتطوير فلسفة اللعب خططيًا ولكن دون جدوى في ظل عدم قدرة اللاعبين على ترجمة الهجمات إلى أهداف.

الأشواط الإضافية

لم تفلح محاولات المدير الفني بيتسو موسيماني في تطوير الأداء الهجومي لفريق الأهلي وتجاوز التكتل الدفاعي القوي من لاعبي طلائع الجيش خلال 30 دقيقة كاملة.

واكتفى رفاق عبد الحميد بسيوني بالاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة مع إغلاق المساحات في الخط الخلفي بتواجد 5 مدافعين ومساندة ثلاثي وسط الملعب بالإضافة إلى يقظة الحارس محمد بسام.