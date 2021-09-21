خبيرة تغذية: تناول الوجبات الثلاث خلال النهار لا يؤدي إلى زيادة الوزن

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول الوجبات الثلاث خلال ساعات النهار لا يؤدي إلى زيادة الوزن، كما أن شرب المياه بشكل منتظم يساعد على انتظام عملية الحرق، والحرص على تناول الخضروات بشكل كبير يؤدي إلى رفع الجهاز المناعي، ويقلل من إمكانية زيادة الوزن.

وتابعت «سهيل»، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن خفض الوزن أمر مهم جدًا للشباب، لأن التقدم لأي وظيفة يتطلب حسن المظهر الذي يتعارض مع زيادة الوزن، كما أن السمنة قد تشكل عائقا أمام بعض الفتيات في الزواج.

ولفتت إلى أن معدل الحرق يتضرر في الجسم عند اتباع العديد من الحميات الغذائية الخاصة بخفض الوزن، وهذا الأمر من الممكن التغلب عليه من خلال تناول بعض المكملات الغذائية، والحرص على شرب المياه باستمرار، وتناول الوجبات الثلاث خلال الساعات النهارية.