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أمير قطر يحث قادة العالم على عدم إدارة ظهورهم لحركة «طالبان»

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أمير قطر يحث قادة العالم على عدم إدارة ظهورهم لحركة «طالبان» أمير قطر يحث قادة العالم على عدم إدارة ظهورهم لحركة «طالبان»

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حث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، قادة العالم المجتمعين في الأمم المتحدة على عدم إدارة ظهورهم لحكام حركة «طالبان».

وفي كلمة له خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد الشيخ تميم على «ضرورة استمرار الحوار مع طالبان لأن المقاطعة لا تؤدي إلا إلى الاستقطاب وردود الفعل، في حين أن الحوار يمكن أن يأتي بنتائج إيجابية»، مذكرا أن قطر وافقت قبل سنوات على استضافة القيادة السياسية للحركة في المنفى لـ«أننا كنا واثقين من أن الحرب لا تقدم أي حل وأنه سيكون هناك حوار في نهاية المطاف».

ودعا إلى عدم تكرار أخطاء الماضي في أفغانستان «بفرض نظام سياسي من الخارج»، مشيرا إلى أنه «بغض النظر عن النوايا والجهود المبذولة والأموال المستثمرة، فإن هذه التجربة في أفغانستان انهارت بعد 20 عاما».

في السياق ذاته، قال الشيخ تميم إن المجتمع الدولي يجب أن يواصل دعم أفغانستان في هذه المرحلة الحرجة، و«فصل المساعدات الإنسانية عن الخلافات السياسية»، مؤكدا أن الأمر متروك للشعب الأفغاني لتحقيق تسوية سياسية شاملة وتمهيد الطريق للاستقرار.

كما استعرض دور قطر في المساعدة في الإجلاء بقيادة الولايات المتحدة لأكثر من 100 ألف أفغاني وآخرين من كابل في أغسطس.

المصرى اليوم

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