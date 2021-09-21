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إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص فى حي المطار بمدينة الأقصر

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إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص فى حي المطار بمدينة الأقصر إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص فى حي المطار بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة لرؤساء الأحياء، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

قام حي المطار، اليوم، بقيادة شعبان طايع برفقة محمد فوزي نائب رئيس الحي بحملة إزالة فورية للتصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية بآلتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمدينة بقيادة المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة والمشرف المسؤول محمد صالح .

وأوضح رئيس الحي، أن البناء عبارة عن سور مخالف مبنى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية خلف قصر ثقافة بهاء طاهر على مساحة ٢٠*٢٠م *١.٥٠ م ارتفاع .

حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ الازالة في المهد حتى مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

جاء ذلك في إطار الحملات المستمرة للتصدي بكل حزم للمخالفات بشتى انواعها وفرض هيبة الدولة وأحكام السيطرة على المخالفين.

المصرى اليوم

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