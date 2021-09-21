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رسائل فرج عامر للاعبي سموحة قبل مواجهة بيراميدز

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رسائل فرج عامر للاعبي سموحة قبل مواجهة بيراميدز رسائل فرج عامر للاعبي سموحة قبل مواجهة بيراميدز

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة معسكرا مغلقا إعتبار من الغد وحتى موعد مباراة بيراميدز في إطار منافسات دوري الستة عشر لمسابقة كأس لكرة القدم.

وحرص المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق قبل مواجهة بيراميدز وطالبهم ببذل اقصي ما لديهم من جهد للظهور بشكل مميز، وقال للجهاز الفني بقيادة احمد سامي: «اعلم انكم تخوضون المباراة في ظروف غير طبيعية ولكن كل ثقة في الجهاز الفني واللاعبين».

كان الفريق خاض تجربتين وديتين أمام دلڤي والرجاء استعدادا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها الجمعة المقبل، في دور ال16 من مسابقة كأس مصر.

المصرى اليوم

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