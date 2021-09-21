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إبراهيم سعيد: البدري نسي التدريب

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إبراهيم سعيد: البدري نسي التدريب إبراهيم سعيد: البدري نسي التدريب

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يرى إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب السابق، أن ابتعاد حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول، عن التدريب لفترة طويلة، أثر عليه بالسلب خلال توليه تدريب الفراعنة.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«ابتعاد حسام البدري، عن التدريب لفترة طويله، واتجاهه للعمل الإداري في نادي بيراميدز، أثر عليه بالسلب، خلال مهمته مع الوطني».

وأضاف :«البدري، نسي التدريب، خلال وجوده مع بيراميدز، لأن التدريب ممارسة، وعندما تبتعد عنه بالتأكيد ستتأثر، لأن كل يوم هناك جديد في التدريب»، مضيفًا :«البدري، لم يطورمن أسلوبه في التدريب، خلال الفترة الماضية، فيجب أن يقترب أكثر من اللاعبين».

وأشار :«أداء المنتخب مع البدري (مخزي)، مفيش خطة ولا روح، وهذا جعل الشعب المصري لا يرغب في مشاهدة مباريات مصر».

المصرى اليوم

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