الشباب والرياضة: مليار وخمسمائة مليون جنيه عوائد مشاريع الطرح الاستثماري

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أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن العوائد الاستثمارية لمشاريع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع والتي ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية ضمن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الذي تم اطلاقه في اغسطس 2018، بلغت مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون جنيه بعدد 239 مركز شباب .

حيث بلغت القيمة الانشائية مجمعة لهذه المشاريع 965 مليون جنيه تقريباً في حين بلغت قيمة حق الانتفاع مجمعة لها مبلغ 595 مليون جنيه تقريباً حيث تأتي لغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب لاقامة مشاريع رياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص .

وشملت المشروعات المطروحة عدد 61 حمام سباحة، وعدد 67 من الملاعب المتنوعة ملاعب خماسية بالنجيل الصناعي، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعي ونجيل طبيعي، وعدد 18 من صالات اللياقة البدنية وعدد 106 محلاً تجارياً متنوع المساحات والخدمات وعدد 49 كافيتريا وبوفيه بينما وصل عدد القاعات ودور المناسبات إلى 44 قاعة وعدد 32 أنشطة وخدمات متنوعة ليصل إجمالي المشاريع إلى 377 مشروع في 25 محافظة بالجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب والاندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث انها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة أي أعباء مالية كما انها تمثل احد العناصر الاساسية لانشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الانسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب.

الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة تحصل على 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم اعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الانشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة إلى الدعم من الوزارة .

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة من تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والاسر إلى مراكز الشباب.