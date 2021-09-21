مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس

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وثيقة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز نقلاً عن "أم القرى" تعود لعام 1932

في مثل هذا اليوم قبل قرابة 90 عاماً وتحديداً في 21 سبتمبر 1932م، تم إعلان اسم المملكة العربية السعودية بعد توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ورجاله في أنحاء الوطن.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، وثيقة يعود عمرها إلى 89 عاماً نقلاً عن صحيفة "أم القرى"، مشيرة إلى أن تاريخ إعلان اسم المملكة يعود للحادي والعشرين من جمادى الأولى لعام 1351 من الهجرة.

يأتي ذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة الذي يحل علينا بعد غد الخميس في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.