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«هيئة قضايا الدولة» تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: «رجل دولة من الطراز الاول»

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«هيئة قضايا الدولة» تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: «رجل دولة من الطراز الاول» «هيئة قضايا الدولة» تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: «رجل دولة من الطراز الاول»

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نعى المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة والسادة المستشارون اعضاء المجلس الاعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الأسبق سائلين المولى عز وجل ان يرحمة رحمة واسعة وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان.
مؤكدين على أنه كان رجل دولة من الطراز الاول وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة أدى دورا عظيما في الحفاظ على حماية في ادق وأصعب المراحل التاريخية مما حاكه لها أعداؤها بحنكة وذكاء بالغين حتى أوصلها إلى بر الأمان.

صرح بذلك المستشارسامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

المصرى اليوم

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