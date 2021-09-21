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سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟!

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سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟!
تطوّر لافت على توقعات الطقس والأمطار بجازان وعسير.. مؤشرات مبشّرة

سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ

يشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار، إلى حدوث تطورٍ لافتٍ في شدة ومساحة التقلبات الجوية على القطاع الغربي والجنوبي الغربي من المملكة يومَي الأربعاء والخميس.

المؤشرات الأولية تعد ممتازة ومبشّرة للغاية بشمولية الأمطار معظم مناطق جازان وعسير والباحة، خاصة يوم الأربعاء، ويُتوقع أن تشهد هذه المناطق هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة، تترافق بالبرق والرعد وزخات البَرَد، وستعمل هذه الأمطار على جريان الأودية والسيول، والله أعلم.

ونظراً للانقطاع المطري الطويل فيُتوقع أن تعمل الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية على إثارة موجات غبارية محلية تحد من مدى الرؤية الأفقية قُبيل هطول الأمطار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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