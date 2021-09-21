أخبار عاجلة

تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف" -
وفق الاحترازات.. رئاسة شؤون الحرمين تكثّف جهودها الإرشادية والتنظيمية -
الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي في بشكيريا -
خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء -
لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو -
الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء -
حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021 -
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية -
«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم -
مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

Print
يُبث مساء الخميس على "" ضمن سلسلة مبادرات تحتفي بيوم الوطن

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة

فاجأت هيئة الإذاعة والتلفزيون، الأوساط الإعلامية المحلية، باقتحام ميدان منافسة الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية؛ حيث أعلنت الهيئة عن عرض فيلم ملون نادر يُعرض للمرة الأولى تاريخيًّا، ويوثق زيارة المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى ، بالألوان الطبيعية عبر قناة السعودية.

وفي هذا الصدد، غرد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عبر حسابه بـ"تويتر" قائلًا: "لأول مرة هيئة الإذاعة والتلفزيون تعرض فيلمًا ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- إلى مصر؛ وذلك باستخدام أحدث التقنيات، ليظهر بألوانه الطبيعية، وسيعرض بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين على قناة السعودية".

ويُعد العمل رهانًا مختلفًا من الهيئة في زمن التنافس الإعلامي؛ لا سيما وهي تملك أرشيفًا ضخمًا، ويعتبر مرجعية وطنية؛ إذ اتضح تركيز الهيئة على ملامسة الجانب الوطني واستمالة المشاهد المحلي بعد ما تحقق للهيئة خلال الدورات البرامجية السابقة في شهري يناير ورمضان، كما يأتي الإعلان عن فيلم زيارة المؤسس بالتوافق مع الدورة البرامجية لشهر سبتمبر، والتي اتخذت من الخزامى هوية لها، لتكون دلالة واضحة على رغبة الهيئة في المحافظة على الهوية التاريخية وحفظ الإرث التاريخي للمجتمع السعودي.

هذا وسيتم بث الفيلم كاملًا -بحسب القناة السعودية- عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس، ضمن سلسلة من المبادرات التي تقدّمها الهيئة في اليوم الوطني وتغطية هذه المناسبة الخالدة عبر برامج متعددة واستديوهات مفتوحة منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور)

بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور)