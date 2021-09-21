أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني

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للتعبير عن فرحتهم بالمناسبة الغالية على الجميع وتعزيز اللحمة الوطنية

في الوقت الذي أعلنت فيه بعض بلديات المحافظات والأمانات، عن إطلاق فعاليات مصاحبة للاحتفال باليوم الوطني الحادي والتسعين، يتطلع أهالي الأفلاج لإعلان بلدية المحافظة عن إطلاق فعالية وطنية يشاركون فيها في التعبير عن فرحتهم بتلك المناسبة الغالية على الجميع.

وجاءت مطالب الأهالي بفعالية للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني؛ للتعبير عن فرحتهم بمناسبة غالية على كل مواطن سعوي، من خلال أي من الفعاليات الوطنية "أوبريت وطني، ركن للرسم، فلكلورات شعبية ووطنية، حِرف يدوية، وغيرها من الفعاليات الوطنية الأخرى" واقتصار الحضور في مواقع تلك الفعاليات على المحصنين بجرعتين فقط، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية، لتعزيز مشاركة أفراد المجتمع بهذا الاحتفال وإبراز الاحتفال باليوم الوطني.

يُذكر أن بلدية الأفلاج قامت بتركيب أعلام وعقود إنارة في طرقات المحافظة لتنشر مظاهر الفرح بمناسبة اليوم الوطني الـ91.