أخبار عاجلة

تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف" -
وفق الاحترازات.. رئاسة شؤون الحرمين تكثّف جهودها الإرشادية والتنظيمية -
الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي في بشكيريا -
خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء -
لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو -
الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء -
حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021 -
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية -
«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم -
مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس

Print
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس
وثيقة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز نقلاً عن "أم القرى" تعود لعام 1932

مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس

في مثل هذا اليوم قبل قرابة 90 عاماً وتحديداً في 21 سبتمبر 1932م، تم إعلان اسم المملكة العربية بعد توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ورجاله في أنحاء الوطن.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، وثيقة يعود عمرها إلى 89 عاماً نقلاً عن صحيفة "أم القرى"، مشيرة إلى أن تاريخ إعلان اسم المملكة يعود للحادي والعشرين من جمادى الأولى لعام 1351 من الهجرة.

يأتي ذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة الذي يحل علينا بعد غد الخميس في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور)

بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور)

"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات

"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات

"الهيئة السعودية للمقاولين" تطلق أعمال مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني 2021

"الهيئة السعودية للمقاولين" تطلق أعمال مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني 2021

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة