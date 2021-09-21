فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن

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هل هو بلاغ عن مروّجي المخدرات.. أم مضاربة بين مجرمين؟

قال بعض سكان العاصمة الأردنية عمّان، إن الشاب الذي ظهر في فيديو وهو يتعرّض للضرب كان قد أبلغ عن مجموعة من مروّجي المخدرات، وقال مصدر أمني إنها مشاجرة بين مجموعة من أصحاب السوابق.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أثار فيديو لضرب وخطف شاب وسط الطريق العام، تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الخوف والاستنكار في الأردن.

وكانت الحادثة قد وقعت مساء السبت في منطقة جبل النزهة بالعاصمة عمّان، حيث أقدم عددٌ من الأشخاص بالاعتداء على شاب ووضعه في صندوق المركبة وسط ذهول المواطنين في المكان، حسب "سكاي نيوز عربية".

وحسب سكان المنطقة، فإن الشاب قام -قبل أيام- بالإبلاغ عن مجموعة من مروّجي المخدرات، وبعد أيام قام عددٌ من أصحاب السوابق بالاعتداء على الشاب وخطفه.

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، قال إن الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت خلاله مجموعة من الأشخاص يعتدون على شخص ويخطفونه، قد وقع في منطقة النزهة في العاصمة، حيث حصلت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق الإجرامية، إثر خلافٍ سابقٍ بينهم، وفي أثناء ذلك خطفوا أحد الاشخاص ووضعوه داخل إحدى المركبات وغادروا المكان.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبعد التحقيق في القضية، تبين أن ذلك الشخص الذي تعرّض للخطف قد تُرك وشأنه، بعد مسيرهم لمسافة قصيرة، وجرى استدعاؤه وأفاد بأنه على خلافٍ مع هؤلاء الأشخاص إثر قضية سابقة، وضُبطت المركبة التي استخدمها الأشخاص والبحث جارٍ عنهم.