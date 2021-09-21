أخبار عاجلة

تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف" -
وفق الاحترازات.. رئاسة شؤون الحرمين تكثّف جهودها الإرشادية والتنظيمية -
الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي في بشكيريا -
خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء -
لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو -
الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء -
حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021 -
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية -
«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم -
مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم

Print
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم
بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل

الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم

أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (7344) قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم (1443هـ) بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت "الجوازات" على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف"

تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف"

وفق الاحترازات.. رئاسة شؤون الحرمين تكثّف جهودها الإرشادية والتنظيمية

وفق الاحترازات.. رئاسة شؤون الحرمين تكثّف جهودها الإرشادية والتنظيمية

"ماوس كمبيوتر".. "سابك" تتعاون مع "مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات

"ماوس كمبيوتر".. "سابك" تتعاون مع "مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات

"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات

"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات