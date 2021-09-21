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تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف"
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:55 صباحاً
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:55 صباحاً
الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي في بشكيريا
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:50 صباحاً
خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:49 صباحاً
لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
من يتحكم بنتائج الانتخابات النيابية في العراق؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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