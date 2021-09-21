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ناعيًا المشير طنطاوي : فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

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السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن ناعيًا المشير طنطاوي : فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

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نعى الرئيس عبدالفتاح ، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بيان صادر من رئاسة الجمهورية، منذ قليل، :«فقدت رجل من اخلص ابناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».

وأضاف الرئيس السيسي عن المشير محمد حسين طنطاوي :«بطلاً … من ابطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة اعظم الامجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري.. قائداً … ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي احاطت بمصر».

واختتم بيان رئاسة الجمهورية :«ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ ينعي للأمة رجلاً كانت له صفات الابطال، فأنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن».

المصرى اليوم

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