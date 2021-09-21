أخبار عاجلة

لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو -
الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء -
حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021 -
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية -
«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم -
مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية -
مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 -
يوم مفتوح لطالبات «سان شارل بورميه» للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور) -
بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور) -
عون: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)

Print
احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور) احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احبط رجال جمارك المواني الجوية بمطار برج العرب الدولي الثلاثاء ٢٣٠٠ كارت ميموري بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢١ وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران العربية القادمة من الشارقة استوقف سعيد محمود مأمور الحركة الراكب وهو مصري الجنسية أثناء محاولة الخروج من البوابة الجمركية وتم سؤال الراكب عما إذا كان بحوزته بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفي .

تم تمرير امتعته على جهاز الxray بواسطة محمود الوحش واحمد عبدالفتاح مأمور الكشف بالأشعة فأفادوا بوجود أجسام غريبة متماثلة وبالعرض على سعد عبادي قام بتشكيل لجنة من عادل متولي وسعيد محمود مأمور الحركة ومجد ي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب وطه الشناوي رئيس قسم الأمن الجمركي تحت إشراف محمد الشربيني رئيس الوردية لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٢٣٠٠ كارتة ميموري مخبأة داخل علب بارقان مغلفة، وقدرت قيمة المضبوطات ب ٥٠٥٠٠ جنيه.

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الامارات عبر مطار برج العرب (صور)
احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الامارات عبر مطار برج العرب (صور)
احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الامارات عبر مطار برج العرب (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

ضبط 6 الاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 6 الاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو

لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو

الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء

الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء