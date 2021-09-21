احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)

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احبط رجال جمارك المواني الجوية بمطار برج العرب الدولي الثلاثاء ٢٣٠٠ كارت ميموري بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢١ وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران العربية القادمة من الشارقة استوقف سعيد محمود مأمور الحركة الراكب وهو مصري الجنسية أثناء محاولة الخروج من البوابة الجمركية وتم سؤال الراكب عما إذا كان بحوزته بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفي .

تم تمرير امتعته على جهاز الxray بواسطة محمود الوحش واحمد عبدالفتاح مأمور الكشف بالأشعة فأفادوا بوجود أجسام غريبة متماثلة وبالعرض على سعد عبادي قام بتشكيل لجنة من عادل متولي وسعيد محمود مأمور الحركة ومجد ي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب وطه الشناوي رئيس قسم الأمن الجمركي تحت إشراف محمد الشربيني رئيس الوردية لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٢٣٠٠ كارتة ميموري مخبأة داخل علب بارقان مغلفة، وقدرت قيمة المضبوطات ب ٥٠٥٠٠ جنيه.

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الامارات عبر مطار برج العرب (صور)

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الامارات عبر مطار برج العرب (صور)