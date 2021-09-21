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البدء بالمرحلة الأولى من وضع مسارات لذوي الإعاقة الحركية في بعض مداخل الحرم

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البدء بالمرحلة الأولى من وضع مسارات لذوي الإعاقة الحركية في بعض مداخل الحرم البدء بالمرحلة الأولى من وضع مسارات لذوي الإعاقة الحركية في بعض مداخل الحرم
تأتي وفق خطة الرئاسة 2024 لمواكبة عجلة التطور التي تشهدها المملكة وفق 2030

البدء بالمرحلة الأولى من وضع مسارات لذوي الإعاقة الحركية في بعض مداخل الحرم

نفّذت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وكالة التفويج وإدارة الحشود، المرحلة الأولى من وضع مسارات لذوي الإعاقة الحركية في بعض مداخل المسجد الحرام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد البركاتي؛ أن العمل مستمر لعدة مراحل لوضع مسارات وزيادة عددها في جميع المداخل المخصصة لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام.

من جانبه، أفاد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على خدمة هذه الفئة الغالية، وتقديم جميع الخدمات لهم، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي وفق خطة الرئاسة (2024) لمواكب عجلة التطور التي تشهدها المملكة، وفق رؤية المملكة (2030).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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