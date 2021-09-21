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توفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

وتعرض المشير محمد حسين طنطاوي لأزمة صحية قبل نحو 3 شهور.

- ولد المشير حسين طنطاوى عام 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان.

- شارك في حرب 1967، وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973.

- عمل المشير طنطاوى ملحقا عسكريا لمصر في باكستان في عام 1975 ثم في أفغانستان.

- شغل طنطاوي عددا من المناصب الهامة في القوات المسلحة قبل أن يكلفه الرئيس مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة.

- شغل المشير طنطاوى منصب قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد الحرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991.

- قرر الرئيس مبارك ترقية المشير طنطاوى إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي 4 أكتوبر 1993.

- تولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

- ظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.